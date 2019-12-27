“السعودية” تعلن السماح لليمنيين في هذه الدول الدخول الى اراضيها بدون أي تأشيرة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت السلطات السعودية قراراً بالسماح لكافة المقيمين النظاميين في ثلاث دول خليجية بمافيهم اليمنيين بدخول السعودية عبر عدد من المنافذ الحدودية، ومنحهم تأشيرة مجانية لحضور فعاليات موسم الرياض، وذكرت مصادر مطلعة لـصحيفة «اليوم» السعودية ان الجهات المختصة حددت ثلاثة أيام فقط لمنح التأشيرة المجانية لمقيمي ثلاث دول خليجية هي: الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، حيث توافقت هذه الفترة مع الإجازة الأسبوعية الماضية خلال أيام الخميس والجمعة والتي انتهت السبت، فيما تلقت الإدارات ذات العلاقة بهذه المنافذ الحدودية تعميما يقضي بتنفيذ كل متطلبات هذا القرار، ومنح المقيمين النظاميين بهذه الدول الثلاث تأشيرة مجانية لحضور فعالية، وعمل كل التسهيلات اللازمة لخدمة السياح العابرين للمملكة. Advertisements ويأتي هذا القرار بالتزامن مع قرب ختام موسم الرياض من خلال مهرجان للموسيقى «MDL Beast»، والذي أقيم لأول مرة في العالم، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر الجاري، وجمع الموسيقى والفن والثقافة، ويعد هذا الحدث العالمي الأبرز تتويجًا لنجاح «موسم الرياض» الذي تجاوز عدد زواره حاجز 10 ملايين زائر.

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