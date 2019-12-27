شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي يتحدى السعودية والشرعية ويوجه للجميع ضربة قاصمة بوصول هذا القيادي إلى عدن رغم قرار منعه (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصادر محلية بالعاصمة المؤقتة عدن أن مدير أمن عدن المقال شلال شايع وصل إلى عدن.

وتعتبر عودة شلال إلى عدن ضربة قاصمة للسعودية والشرعية من دولة الإمارات خصوصا بعد أن تم منعه في وقت سابق من دخول المدينة ورفض السماح لطائرته بالهبوط في مطار عدن.

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وفي تصريح سابق قال السكريتر الاعلامي لمدير أمن عدن خالد السنمي ان عودة اللواء شلال علي شايع الى عدن تأجلت بسبب ماقال انها لقاءات مع قادة التحالف وترتيبات اخرى .

وأضاف السنمي بالقول: "واهم من يعتقد بان اللواء شلال شائع مدير امن عدن القائد العام لألوية المقاومة الجنوبية يمكن ان يعود من اجواء العاصمة عدن ، وخصوصا وأن القوة التي تقوم بمهمة حماية المطار تابعة لقوات أمن عدن".

متابعا بالقول: "تسعى أطراف عدائية النيل من القائد شلال بشتى الطرق و الوسائل وهذه ليست الحملة الاولى وندرك بأنها لن تكون الاخيرة لكنهم لن ينالوا منه، فالجميع داخل الوطن و خارجه يدرك حجم ابو شائع و سمعته و مكانته".