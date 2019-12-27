شكرا لبحثكم عن خبر قرار مفاجئ للرئيس هادي بشأن "اتفاق الرياض" يصدم "الانتقالي" والسعودية تعلن موقفها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصادر صحافية، مساء الثلاثاء، عن قرار مفاجئ اتخذه الرئيس عبدربه منصور هادي بخصوص "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مطلع الشهر الماضي.

ونقلت عن مصادر رئاسية مطلعة، أن الرئيس هادي وجه بتجميد الشق السياسي في الاتفاق، الذي رعته المملكة العربية السعودية.

وأكدت أن الرئيس هادي، وجه الجانب الحكومي بعدم مناقشة الشق السياسي في الاتفاق لحين الانتهاء من الشقين العسكري والأمني، مؤكدا رفضه القفز على بنود الاتفاق أو الانتقاء في تنفيذ بنود الاتفاق.

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وأشار المصدر أن المملكة العربية السعودية (راعية اتفاق الرياض) وعدت الرئيس بإنجاز الشقين الأمني والعسكري، قبل الحديث ومناقشة الشق السياسي وفقا لصحيفة عدن الغد المحلية.

والشق السياسي في اتفاق الرياض هو الخاص بتعيين محافظين وتشكيل حكومة مصغرة تضم جميع قوى الشرعية.

ورغم مضي أكثر من شهر ونصف على توقيع اتفاق الرياض، لم يتم تنفيذ أي من بنوده، وسط اتهامات متبادلة بتعطيله بين طرفيه.