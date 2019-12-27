شكرا لبحثكم عن خبر جوانتنامو وأبو غريب في صنعاء.. تعذيب واغتصاب فتيات في سجون الحوثي السرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، إن مليشيا الحوثي حولت عدداً من المباني في صنعاء إلى سجون وحشية للنساء تفوق ما حدث في سجني أبوغريب بالعراق وجوانتانامو.

وأكدت في بيان، الخميس، توثيقها شهادات مروعة ومقززة حول ما تتعرض له النساء المحتجزات في أقبية السجون السرية التابعة لقيادات معروفة في مليشيا الحوثي حيث يعانين ظروف سيئة ومأساوية جراء الاعتداءات الجسدية والجنسية عليهن.

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وأوضحت أن بعض النساء الضحايا دخلن في حالات نفسية سيئة جراء التعذيب الممنهج والمتعمد لإذلالهن وامتهانهن وتدمير نفسياتهن، وهي حالات تم توثيقها من قبل المنظمة وفق البيان.

ورصدت المنظمة عدداً من محاولات الانتحار لضحايا تلك السجون، فضلاً عن إصابة بعض المعتقلات والمختفيات قسراً بعاهات وإعاقات جسدية جراء التعذيب الوحشي الذي تعرضن له دون رحمة.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإغلاق هذه المعتقلات وإخضاع الضحايا لبرامج تأهيل نفسية، وبدء التحرك لمقاضاة القيادات الحوثية المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم, التي تعد من الجرائم ضد الإنسانية في محكمة الجنايات الدولية.