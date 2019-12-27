شكرا لبحثكم عن خبر (وفاة) السلطان قابوس تهز الشارع العماني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تصدر وسم “السلطان قابوس”، قائمة الترند في سلطنة عمان، حيث تداول المعلقون العمانيون المئات من التغريدات للرد على شائعات متداولة عن وفاة عاهل البلاد السلطان الذي يعد مؤسس عمان الحديثة، والذي نجح في نقلها من دولة تعاني الفقر والتمرد إلى دولة مستقرة ومزدهرة اقتصاديًا.

وقال صاحب حساب ”الشاهين“ :“للتذكير الأذن التي نعيرها للشائعات المغرضة، والتأويلات السافرة، والتعليقات الساخرة، تضعف من صفنا الوطني الواحد كما بناه قابوس وأرسى ركائزه، كونوا الصخرة التي تتحطم عليها مساعي الكائدين بدلًا من جدول ماء تعبر عليه أحقادهم، حفظ الله عمان، وسلطانها، وشعبها العظيم“.

من جهته، كتب مغرد باسم وليد: “سيدي السلطان قابوس، نحن في انتظار طلتك، وابتسامتك الشافية لقلوبنا، وكلنا شغف لسماع كلمتك العظيمة (أيها المواطنون الأعزاء)”.

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بدوره، قال المغرد خلفان العامري:“جعلناك في ودائع الله، تحرسك الأذكار وآيات الفلق، قابوس بخير”، فيما أضاف مغرد يدعى ناصر المالكي: “اللهم إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده

من جهتها، قالت مغردة تدعى بدرية الهادي: “أيها العمانيون، كونوا الصخرة التي تتحطم عليها مساعي الكائدين، عمان و قائدها في أمس الحاجة إلى تكاتف هذا الشعب، وتماسكه تمامًا، كما وحدنا السلطان قابوس تحت رايته، انتبهوا لكل مغرض، ولكل حاقدٍ، ولكل ناقم، وحاسد، وطامع، قابوس بخير“.

يذكر أن ديوان البلاط السلطاني في عمان أعلن قبل نحو 10 أيام أن سلطان البلاد قابوس بن سعيد، عاد إلى السلطنة بعد رحلة إلى بلجيكا لإجراء فحوص طبية مطلع الشهر الجاري.