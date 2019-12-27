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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محور يافع يدشن العام التدريبي 2020 صور الجمعة 27 ديسمبر 2019 الخليج 365 دشنت قيادة محور يافع، العام التدريبي الجديد 2020، بعرض عسكري لعدد من السريات العسكرية الرمزية.

Advertisements وشهد العرض العسكري، تكريم عدد من خريجي الدورات التنشيطية والتخصصية. ونقلت قيادة المحور، خلال التكريم، تهاني اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، بمناسبة اختتام العام 2019، وتدشين العام التدريبي 2020 للقوات المسلحة الجنوبية.

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