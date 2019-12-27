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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمن يلاحق مسلحين هاجموا حملة ضبط المركبات المجهولة بالمحاريق الجمعة 27 ديسمبر 2019 الخليج 365 وقعت اشتباكات، مساء الخميس، في منطقة المحاريق، بمديرية الشيخ عثمان، خلال حملة أمنية لضبط الدراجات والمركبات المجهولة.

Advertisements وبحسب مصدر أمني، فأن مسلحين أطلقوا النار على أحد أطقم الحملة الأمنية، وهربوا بعدها في تجاه الأحياء الشعبية. ولاحقت القوة الأمنية المسلحين، وسط أحياء دار سعد والأطراف الشمالية للشيخ عثمان.

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