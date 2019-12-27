شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد فشل جيوشهم ...الحكومة الشرعية تتخلى عن مصر والامارت وتقوم باستدعاء الجيش التركي لبدء التدخل العسكري المباشر "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طلبت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، مساء الخميس، بشكل رسمي دعماً عسكرياً من تركيا لصد هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

وقال مسؤول في طرابلس لوكالة "رويترز"، إن الحكومة طلبت رسمياً من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لصد هجوم حفتر.

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يأتي ذلك بعدما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام قليلة، إن تركيا ستزيد من الدعم العسكري لحكومة الوفاق، إذا اقتضت الضرورة، وستدرس الخيارات الجوية والبرية والبحرية.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة من القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي الخامس من الشهر ذاته، أقرّ المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم. ودخلت المذكرة المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيّز التنفيذ رسمياً في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.