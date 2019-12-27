الإمارات : تباغت عيدروس الزبيدي وتطيح بأبرز القيادات العسكرية للانتقالي وتعين بديلاً له (أسماء)

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عدن - ياسمين التهامي - مصادر تكشف عن عرض قدمه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح .. للرئيس "هادي" للخروج من اليمن ورد الاخير عليه..وصفقة سياسية ابرمت وحسمت توحيد شطرى اليمن ! (وهذه تفاصيل العرض) هذه الصورة “أحد أسباب طلاق الأميرة هيا من محمد بن راشد”.. سخرية واسعة من حاكم دبي (شاهد) طائرة سعودية : تغادر مطار صنعاء بعد ساعات من هبوطها.. ومصادر تكشف تفاصيل صفقة غير معلنة بين السعودية والحوثيين غزوة البالطوهات ..«الحوثيون» الوجه الأخر لـ’’طالبان’’ في اليمـن (تفاصيل )

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