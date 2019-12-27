شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة نانسي عجرم التي سحرت العالم بجمالها وانوثتها ..شاهدو كم هو عمرها الحقيقي وكيف اصبح شكلها بعد ان غزاها الشيب .."صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصبح عمر الفنانة نانسي عجرم 36 عاماً، وأصبحت أماً لثلاث بنات، إلا أنّها لا تزال في نظر جمهورها تلك المراهقة التي تضجّ أنوثة، وتحتفظ بجانب طفولي جعلها الفنانة المفضّلة

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