 مذيعة جديدة تظهر على قناة "الحدث" .. جمالها ابهر كل المشاهدين ولا يمكن وصفه ..(صور)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للاعلامية اللبنانية لارا نبهان ، التي تعمل مقدمة أخبار في قناة (الحدث) التابعة لقناة (العربية) الاخبارية ، معتبرين اياها اجمل مذيعة عربية .

وعلق نشطاء سعوديون في استفتاء سابق على منصة تويتر ، علقو على صور المذيعة لارا نبهان بقولهم انها اجمل مذيعة بالعالم بلا منازع .

ولارا نبهان هي لبنانية الاصل ، تقيم في دبي بالامارات العربية المتحدة وتعمل مقدمة للأخبار السياسية في قناة الحدث ومتزوجة ولها اثنين من الابناء .

وتضاربت الانباء حول ديانة المذيعة لارا نبهان ، حيث قالت بعض المواقع الإلكترونية انها مسيحية ، بينما اشارت مواقع اخرى إلى ان ديانتها اسلامية لكنها من الطائفة الشيعية .

موقع «صوت المغتربين» يعيد نشر السيرة الذاتية للمذيعة لارا نبهان :

ولدت لارا نبهان لأسرة مسلمة تنتمي للمذهب الشيعي في لبنان، درست الصحافة، وعملت مذيعة محررة ومراسلة في قناة (الحدث) التابعة لقناة (العربية) الإخبارية بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2012.

تحتل مركزا متقدما في طابور مذيعات قناة الحدث الحسنوات، وهي تنشط بشكل كبير في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتنشر في حسابها الكثير من التغريدات بشكل يومي، غالبا حول موضوع السياسة.

لم تفصح أبدا عن عمرها أو تاريخ ميلادها حتى الآن.

متزوجة ولديها طفلان.

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