شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الخطوط الجوية السعودية تعلن عن حاجتها لمضيفات سعوديات .. وتضع للفتيات المتقدمات ثلاثة شروط محرجة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وضعت الخطوط الجوية السعودية شرطا لقبول السعوديات كمضيفات على متن طائراتها من بينها أن يبلغ طول المتقدمة مترين و12 سم عند رفع الذراع ، وذلك بعد أن فتحت باب التوظيف لهن.

ووفقا لـ صحيفة “مكة”، قال مسؤول في الخطوط، إنه تم فتح باب القبول للالتحاق ببرامج التدريب المنتهي بالتوظيف ومنها برنامج الخدمة الجوية ومتاح للسعوديين والسعوديات فقط عبر الموقع الالكتروني.

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وأشار إلى أن عدد من المتدربين والمتدربات بدأوا الفترة التدريبية للبرنامج في أكاديمية السعودية للخدمة الجوية، وستحدد رحلات عملهم سواء داخلية أو دولية بعد إتمام مرحلة التدريب والتأهيل المعرفي والمهاري.

وعن الشروط والمؤهلات المطلوبة فهي كالتالي: “ألا يقل المؤهل عن الثانوية، الحصول على درجة (72) في اختبار اللغة الإنجليزية من قياس (STEP)، وألا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد على 30 سنة، وأن يتناسب الوزن مع الطول، وأخيرا اجتياز الفحص الطبي”