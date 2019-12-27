شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تكبد مليشيا الحوثي عشرات القتلى غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تكبد مليشيا الحوثي عشرات القتلى غرب تعز الجمعة 27 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 كبدت القوات المشتركة، مساء أمس الخميس، مليشيا الحوثي خسائي فادحة، في اشتباكات ليلية عنيفة، على جبهة البرح غرب تعز.

Advertisements وخاضت قوات اللواء 20 مشاة، بحسب مصادر ميدانية، اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي بالقرب من مثلث البرح مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة. وأضافت المصادر أن العشرات من مليشيات الحوثي سقطوا قتلى وجرحى، حيث ترك قادة المليشيات جثث قتلاهم في الجبال والشعاب وفروا هاربين بعد تلقيهم ضربات موجعة من قوات اللواء 20 مشاة. وتواصل القوات المشتركة تكبيد المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح في جبهة البرح بمديرية المعافر غرب محافظة تعز .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المشتركة تكبد مليشيا الحوثي عشرات القتلى غرب تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.