عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالفيديو.. محافظ حضرموت: التعليم اليوم لم يعد ورقة وقلم

الجمعة 27 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني، ان "التعليم اليوم لم يعد ورقة وقلم، ونحن نعمل على توفير قاعات ومعامل الحاسوب والمختبرات والأنشطة ، ونسعى للحاق بركب التطور التكنولوجي، حتى لا نكون متخلّفين عن العالم، وحتى يواصل طلابنا تميّزهم عند ابتعاثهم للدراسة في الخارج، ويكونوا ملّمين بأدوات التطور التكنولوجي وغير متأخرين عن الآخرين، وهو ما تحقق بالفعل، وظهر من خلال بروز وتفوّق طلابنا في مختلف جامعات العالم" .



جاء ذلك خلال كلمته في حفل تكريم 508 مبرزاً حصدوا المراكز الثلاثة الأولى في 49 نشاطاً ومسابقة في المسابقات الختامية للأنشطة اللاصفية "بنين" للفصل الأول من العام الدراسي 2019-202م .

وأكد محافظ حضرموت خلال كلمته على أهمية انتظام هذا الاحتفال بشكل سنوي والتحضير الجيد له .. معربا عن اعجابه بفقرات الحفل وما أفرزته من مواهب طلابيّة إبداعية في مختلف المجالات عكست ثمار الاهتمام المتزايد بالأنشطة اللاصفية .

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وأشار المحافظ الى أن العام الجديد 2020 سيشهد مواصلة الاهتمام بوتيرة عالية بالقطاع التربوي والتعليمي، والاستثمار الأمثل للطالب والتلميذ ليصبح عنصراً فاعلاً في المجتمع، مؤكداً أن الأسرة والمجتمع والمدرسة هي المحور الأساسي في هذا الجانب، داعياً الإدارات المدرسية الى مواصلة الاهتمام بالمواهب المبدعة في المدارس وتأهليهم ورعايتهم.

وأكد المحافظ البحسني أن اهتمام قيادة السلطة المحلية بالقطاع التربوي ينطلق من إداركها بأهمية خلق بيئة تعليمية مناسبة ومواكبة للتطور التكنولوجي.

وأشاد المحافظ بما تحقق خلال الأربع سنوات الماضية في قطاع التعليم بفضل اهتمام قيادة السلطة المحلية، وإخلاص السواعد التربوية، شاكراً جهود وكيل الوزارة ومدير مكتبها بحضرموت ، وقيادات العمل التربوي في الإدارة والميدان في الساحل والوادي الذين مثلوا نماذج مشرّفة ومخلصة في العطاء .