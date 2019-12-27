شكرا لمتابعة خبر عن الحليب مقوي للعضام ومفيد للصحة..لكن إذا ظهرت عليك هذه الأعراض الخطيرة فعليك ان تتوقف عن شربه فوراً لأنه يتحول الى سم قاتل سيقضي عليك وعلى اطفالك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الحليب مقوي للعضام ومفيد للصحة..لكن إذا ظهرت عليك هذه الأعراض الخطيرة فعليك ان تتوقف عن شربه فوراً لأنه يتحول الى سم قاتل سيقضي عليك وعلى اطفالك

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