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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..اول تحرك قطري - سعودي يباغت الشعب العماني ويثير جنونهم بعد اعلان دولة شرق اوسطية عن وفاة قابوس..ووزير خارجية السلطنة يتلقى اتصال هام

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