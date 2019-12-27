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صنعاء - ياسمين الخيامي - لم تحدث من 97 عامًا.. شاهد بالفيديو الاف السعوديين يتدفقون الى هذه المنطقة السعودية التي ظهر فيها "المسيح الدجال" بعد ظاهرة "كسوف الشمس" (فيديو)

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