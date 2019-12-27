رئيس الوزراء يُشدد على سرعة إنجاز محطة كهرباء عدن الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس الوزراء يشدد على سرعة إنجاز محطة كهرباء عدن الجديدة

الجمعة 27 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، برفع وتيرة العمل في انجاز تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محطة كهرباء عدن الجديدة بطاقة ٢٦٤ ميجاوات والتسريع بإدخالها في الخدمة لمواجهة أحمال الطلب المتزايد على الطاقة والتقليل من ساعات انقطاع التيار الكهربائي.



واستمع رئيس الوزراء خلال ترؤوسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا مشتركا لقيادة وزارة الكهرباء والطاقة وشركة بترومسيلة لاستكشاف وإنتاج النفط المشرفة على تنفيذ مشروع محطة كهرباء عدن, الى شرح حول مستوى الإنجاز والتقدم في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمحطات التحويلية وشبكات وخطوط نقل الطاقة والتوزيع, وتوريد المعدات والتجهيزات الفنية اللازمة.

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واستعرض الاجتماع بحضور وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني الإجراءات والتدابير الحكومية لرفع القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء وتحسين إدارة الكلفة الاقتصادية في مجال الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على مادة الديزل.

كما ناقش الاجتماع نشاط شركة بترومسيلة النفطية في مجالات إنشاء محطات توليد الكهرباء وسير العمليات الإنتاجية وتطوير حقول النفط والغاز وإعادة بناء البنية التحتية لقطاع النفط والطاقة بالاستفادة من خبرات شركات عالمية مرموقة وفقا لأحدث التقنيات, لاستعادة دور هذا القطاع باعتباره اهم روافد دعم الاقتصاد الوطني .

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حريصة على تطوير قطاع الكهرباء وتوليد الطاقة والانتقال من الاعتماد على الوقود عالي الكلفة إلى بدائل أخرى أقل كلفة, بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين وعملية التنمية.

وشدد رئيس الوزراء، على المضي قدما في عملية الإصلاحات الخاصة في إجراءات شراء الوقود لمنظومة الكهرباء وتعزيز آليات الرقابة تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ضمن الجهود الحكومية لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.