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مليشيا الحوثي تعاود استهداف أحياء سكنية في التحيتا

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اليمن العربي - الحديدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تعاود استهداف أحياء سكنية في التحيتا

الجمعة 27 ديسمبر 2019

مليشيا الحوثي تعاود استهداف أحياء سكنية في التحيتا

الخليج 365 - الحديدة

استهدفت مليشيا الحوثي الموالية لإيران، الخميس، أحياء سكنية في مدينة التحيتا الواقعة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

 

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وأفادت مصادر محلية في التحيتا عن استهداف عناصر مسلحة تابعة للمليشيا منازل المواطنين الواقعة في الأطراف الجنوبية للمدينة، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 وعيار 14.5 بشكل مكثف ومستمر منذ ساعات الصباح وحتى المساء.

 

وأضافت المصادر، أن المليشيا فتحت نيران متقطعة من أسلحتها القناصة صوب الأحياء المكتظة بالسكان، مخلفة حالة من الهلع في صفوف المدنيين لا سيما النساء والأطفال.

 

وأعرب سكان التحيتا عن تخوفهم من مواصلة المليشيا انتهاكات يومية بحقهم، ارتكبت خلالها جرائم وحشية راح ضحيتها شهداء وجرحى من المواطنين الأبرياء.

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