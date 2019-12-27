عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرياني يدين استهداف المليشيا الحوثية مطاحن البحر الأحمر في الحديدة

الجمعة 27 ديسمبر 2019

الخليج 365 - الرياض

أدان وزير الاعلام معمر الارياني، واستنكر بشدة استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لمطاحن البحر الأحمر الواقعة ضمن المناطق المحررة في مدينة الحديدة.

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وأوضح وزير الاعلام في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن مطاحن البحر الأحمر في الحديدة تضم آلاف الاطنان من المواد الغذائية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، منها 51 الف طن من مادة القمح تم معالجتها مؤخرا وتجهيزها للتوزيع على المحتاجين .. مشيراً إلى أن هذا التصعيد الميداني الذي يأتي في ظل نشر نقاط المراقبة المشتركة في مدينة الحديدة وبعد أيام من اجتماع لجنة التنسيق المشتركة على ظهر السفينة الأممية، يؤكد تنصل المليشيا الحوثية من كل التزاماتها وتعهداتها واصرارها على المضي في خرق وقف اطلاق النار وتقويض جهود تنفيذ اتفاق السويد.

ودعا الارياني المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث ورئيس لجنة إعادة الانتشار وفريق الرقابة الاممي لتحمل مسئولياتهم واتخاذ موقف واضح من هذه الاعتداءات وخروقات المليشيا الحوثية المتواصلة لوقف إطلاق النار .. مؤكدا أن هذا التصعيد يمثل تهديدا للتهدئة واتفاق استوكهولم بخصوص الأوضاع في مدينة ومحافظة الحديدة.