عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سحب مليشيا الحوثي للعملة.. عملية نصب منظمة وجريمة مركبة

الجمعة 27 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نشر حساب برنامج "بين السطور" تدوينة في الصحفة التابعة له على المنطة التدوين المصغر "تويتر"، قال فيها : ان قرار "سحب مليشيا الحوثي للعملة، عملية نصب منظمة وجريمة مُركبة".



وناقش برنامج بين السطور الذي يقدمه الزميل عبدالملك اليوسفي، على شاشة تلفزيون قناة "الغد المشرق"، في حلقة اليوم، أبعاد وتداعيات جريمة سحب العملة من قبل مليشيا الحوثي.

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حيث أعلنت الميليشيات الحوثية فى اليمن، إصدار عملات جديدة، وذلك خلافا للتى يطبعها البنك المركزى اليمنى، وذلك فى إطار سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية؛ عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثاً عبر البنك المركزى فى عدن.

ومنحت الميليشات الحوثية مهلة شهر للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، كما وعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة، أو عبر ما تسميه "الريال الإلكترونى"، وذلك عبر بيان من قبل ما تطلق عليه "البنك المركزى" التابع لها فى صنعاء.

وجاء قرار الميليشات الحوثية باستثناء البنوك والتجار وشركات الصرافة من عملية التعويض المزعومة، ويتهم اقتصاديون فى صنعاء الجماعة الحوثية بنهب هذه الفئات النقدية الحديثة من الأسواق والتجار والمسافرين، ومن ثم إعادة تصريفها في السوق السوداء لشراء العملات الأجنبية من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية.