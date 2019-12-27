شكرا لمتابعة خبر عن صادم : يمنية تستعين بعصابة لقتل زوجها بطريقة بشعة ومرعبة (الاسم +صور وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قيادي حوثي : يعتدي على رئيس محكمة في ذمار (تفاصيل) وصول : الكازمي والسيد الى محافظة ابين مأرب : توجه اول صفعة للحوثيين بشأن العملة الوطنية الجديدة (وهذه تفاصيلها) المفكر عبدالله النفيسي : يفجر مفاجئة من العيار الثقيل .. ويكشف قبل قليل عن كارثة كبرى ستحدث في الخليج

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