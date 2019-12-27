شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إعلان حالة الطوارئ في مصر وإغلاق حركة الملاحة .. ما الذي يحدث !؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إغلاق حركة الملاحة مؤقتا بموانئ بورسعيد والسخنة وإعلان حالة الطوارئ.

وجاء قرار إغلاق الموانئ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ وعدم دخول وخروج أي سفينة من وإلى الميناء، لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ بشكل طبيعي للسفن على الرصيف.





وجاء في بيان المكتب الإعلامي أن ميناء السخنة يشهد حالة من عدم الاستقرار ونشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي بلغت سرعتها من 25 إلى 30 عقدة وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار وانعدام الرؤية الذي يصل إلى نصف ميل.

وأضاف البيان أن ميناء بورسعيد أيضا يشهد حالة من عدم الاستقرار في حالة الجو وبلغت سرعة الرياح 30 عقدة وارتفاع الأمواج لثلاثة أمتار مما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة.

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