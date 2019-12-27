شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الأمير محمد بن نايف .. شاهدو الخطوة المفاجئة التي قام بها واربكت محمد بن سلمان والأسرة الحاكمة بالسعودية .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار ظهور ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، في حفل زفاف ابن شقيقه محمد بن سعود بن نايف، جدلاً واسعاً، مخاطباً محبيه قائلاً :” أنا أحبكم”، في أول ظهور له منذ أشهر.

وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر الأمير محمد بن نايف أثناء حضوره حفل زفاف ابن أخيه محمد بن سعود بن نايف في العاصمة السعودية الرياض.

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وأثناء تواجده بجوار سيارته، وقيام عدد من المواطنين بتقبيل يده، قال البعض موجها كلامه للأمير محمد بن نايف: “نحن نحبك”، فرد عليهم بالقول و”أنا أحبكم” أيضا، وحظي هذا التصريح بثناء كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وبدا عشرات المواطنين السعوديين في الفيديو، وهم يحيطون بالأمير محمد بن نايف ويلتقطون الصور معه ويدعون له بمديد العمر ووفير العافية، ويعلنون عن تعاطفهم معه.