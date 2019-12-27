شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن القبض على زوجة الرئيس السابق .. ما وجدوة في شنطتها اثناء التفتيش كان صادم للجميع ..شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ذكرت وسائل إعلام سودانية، ان المحققين فوجئوا أثناء مصادرة مصوغات زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير، بامتلاكها قلادة تشبه واحدة ظهرت في فيلم "تيتانيك" الشهير.

وقالت صحيفة "الراكوبة" إن الفريق الفني السوداني الذي فحص مجوهرات زوجة البشير الثانية وداد بابكر واجه مشكلة في التعرف على هذا العقد الثمين وكيفية تصنيفه بين الأدلة، وذلك لأن "الشعب السوداني لا يستخدم الأحجار الكريمة في الزينة، بل يفضل عليها الذهب الأصفر".

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وأوضحت وسائل إعلام سودانية، أن العقد "Blue Suphaire" ظهر في فيلم "تيتانيك"، مشيرة إلى أن هذه القلادة لم تظهر في السابق في عنق سيدة السودان الأولى السابقة المثيرة للجدل، والتي وصفها أحد التقارير بأنها "ماري أنطوانيت السودان".

يذكر أن فيلم "تيتانيك" الرومانسي الشهير ظهر عام 1997، ورصعته قصة حب كبيرة في استعادة فنية لاقت نجاحا منقطع النظير لحادثة غرق هذه السفينة السياحية الضخمة عام 1912، أثناء قيامها بأول رحلة لها في المحيط الأطلسي.