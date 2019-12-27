شكرا لمتابعة خبر عن الملك يخرج وحيدا دون حراسة ملكية ليقوم بهذا العمل الجرئ..والنهاية كانت صادمة..شاهد ماحدث وهز شعب المملكة وكل افراد الاسرة الحاكمة (صورة + فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الملك يخرج وحيدا دون حراسة ملكية ليقوم بهذا العمل الجرئ..والنهاية كانت صادمة..شاهد ماحدث وهز شعب المملكة وكل افراد الاسرة الحاكمة (صورة + فيديو)

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