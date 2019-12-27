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صنعاء - ياسمين الخيامي - نبؤة المغرد السعودي الشهير"مجتهد" تتحقق على ارض الواقع..والجميع مرعوبون من تولي هذا المنصب المخيف بعد هذا الذي حدث لمسؤول سعودي رفيع وصدم الملايين

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