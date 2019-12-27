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صنعاء - ياسمين الخيامي - جريمة هزت السموات والارض وارعبت كل اليمنيين..يمنية من هذه المحافظة تقدم على قتل زوجها وتقطعه الى اوصال وتطبخ لحمه في قدر كبير ( صورة مرعبة )

2019/12/27 الساعة 01:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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