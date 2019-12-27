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صنعاء - ياسمين الخيامي - اول دولة في الشرق الأوسط تعلن رسميا وفاة السلطان قابوس وتتمنى انتقال سلس للسلطة وبيان عاجل من الديوان السلطاني يثير جنون العمانيين (تعرف على الدولة التي اعلنت وفاة قابوس )

2019/12/27 الساعة 01:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر اول دولة في الشرق الأوسط تعلن رسميا وفاة السلطان قابوس وتتمنى انتقال سلس للسلطة وبيان عاجل من الديوان السلطاني يثير جنون العمانيين (تعرف على الدولة التي اعلنت وفاة قابوس ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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