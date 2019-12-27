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صنعاء - ياسمين الخيامي - جريمة ارعبت كل العائلات في دول مجلس التعاون الخليجي ..مغترب يتحول الى ذئب بشري ويهتك عرض ابنة كفيله..شاهد كيف استغل برأتها وخدعها في غياب والديها

2019/12/27 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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