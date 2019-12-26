عاجل : "فيديو" فتاة تتعرى في احد شواطي الكويت #متعريه_الكويت

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عدن - ياسمين التهامي - قام قطاع البحث الجنائي الكويتي بفتح تحقيق للتعرف إلى هوية فتاة، تداول نشطاء مقطع لها في احد شواطي مدينة الكويت بملابس شبه عارية. وأفاد مصدر أمني : “المقطع المتداول كان محل اهتمام من قبل قطاع البحث الجنائي، حيث صدرت التعليمات بضبط الفتاة للوقوف على ملابسات تواجدها في الشاطئ ، وكذلك معرفة أسباب خلعها ملابسها بالكامل والبقاء على الملابس الداخليه فقط. Advertisements ً@hurtinwoman #متعريه_الكويت add me

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