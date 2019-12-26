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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصليب الأحمر تقدم أنشطة ومشاريع في مجال المياه والصرف الصحي لأكثر من 5 ملايين يمني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، الأربعاء، أنها قدمت أنشطة ومشاريع في مجال المياه والصرف الصحي لأكثر من 5 ملايين مواطن يمني، منذ يناير حتى سبتمبر من العام الجاري.. مشيرة إلى أن الاحتياج لا يزال هائلاً.
وقالت اللجنة على صفحتها في تويتر: إن أكثر من 17 مليون يمني لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب.
وأوضحت أن حوالي 17.8 مليون يمني يفتقدون إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي الملائمة.
وأشارت اللجنة في وقت سابق من ديسمبر الجاري، الى أن 6 من كل 10 أشخاص في اليمن ليس لديهم مياه نظيفة، و7 من كل 10 أشخاص لا يمكنهم الوصول إلى أي رعاية صحية، فيما 2 من كل 10 أشخاص بحاجة ماسَة إلى المأوى.
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