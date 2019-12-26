مواجهات مسلحة بين قيادات المليشيات الحوثية في مدينة دمت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

كشفت مصادر محلية بمديرية دمت عن اندلاع مواجهات مسلحة بين قيادات مليشيات الحوثي في المديرية التابعة لمحافظة الضالع وسقوط قتلى وجرحى لأسباب غير معروفة حتى الآن.

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وبحسب المصادر التي تحدثت لوكالة 2 ديسمبر فإن خلافات حدثت بين قيادات حوثية بمدينة دمت أدت الى اشتباكات سقط جراءها قتلى وجرحى من الجانبين.

وأكدت المصادر مقتل عدد من عناصر المليشيا خلال المواجهات وهما: قحطان حميد الطارق وعلي محمد العودي وإصابة عدد آخر من المليشيا.. مشيرة إلى أن الوضع لايزال متوترا وإمكانية اتساع المواجهات خلال الساعات القادمة.

هذا وتشهد مدينة دمت اشتباكات متكرره بين ميليشيات الحوثي إثر خلافات تعصف بين قيادات هذه الميليشيات بتهم الفساد ونهب جباية الأموال من التجار والمواطنين.