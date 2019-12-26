شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي يمني يمسح بـ”وسيم يوسف” الأرض: لو وضعنا “حذاء” أوزيل بكفة و”عيال زايد” كلهم في كفة لرجحت كفة الحذاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الناشط والسياسي اليمني المعروف أسعد الشرعي، هجوما عنيفا على الإمارات وحكامها عقب تأييدها انتهاكات الصين المروعة بحق مسلمي الإيغور بإطلاق الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف للتبرير لسياسات الصين ومهاجمة الإيغور.

واستنكر “الشرعي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) هذا التأييد الإماراتي لسياسات الصين القمعية ضد الإيغور في الوقت الذي ينتفض فيه العالم تعاطفا معهم، وقال:”عيال زايد تعاطفوا مع #الصين التي تعاني من الإرهاب والتطرف الإسلامي شفتوا الوقاحة؟”

جديد "الخليج 365"

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العالم تعاطف مع مسلمي الإيغور التي يقتلهم إرهاب الصين لأنهم مسلمين.

عيال زايد تعاطفوا مع #الصين التي تعاني من الإرهاب والتطرف الإسلامي.

شفتوا الوقاحة؟

صدقوني لو وضعنا حذاء #مسعود_أوزيل في كفة ووضعنا عيال زايد كلهم في كفة لرجحت كفة الحذاء.

شخصياً بدأت أشك في ملة عيال زايد. — المغرد الشرعي (@hunaishessa) December 25, 2019 "> المغرد الشرعي@hunaishessa العالم تعاطف مع مسلمي الإيغور التي يقتلهم إرهاب الصين لأنهم مسلمين.

عيال زايد تعاطفوا مع #الصين التي تعاني من الإرهاب والتطرف الإسلامي.

شفتوا الوقاحة؟

صدقوني لو وضعنا حذاء #مسعود_أوزيل في كفة ووضعنا عيال زايد كلهم في كفة لرجحت كفة الحذاء.

شخصياً بدأت أشك في ملة عيال زايد. ٩٥٩ العالم تعاطف مع مسلمي الإيغور التي يقتلهم إرهاب الصين لأنهم مسلمين.

عيال زايد تعاطفوا مع #الصين التي تعاني من الإرهاب والتطرف الإسلامي.

شفتوا الوقاحة؟

صدقوني لو وضعنا حذاء #مسعود_أوزيل في كفة ووضعنا عيال زايد كلهم في كفة لرجحت كفة الحذاء.

شخصياً بدأت أشك في ملة عيال زايد. — المغرد الشرعي (@hunaishessa) December 25, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر العالم تعاطف مع مسلمي الإيغور التي يقتلهم إرهاب الصين لأنهم مسلمين.

عيال زايد تعاطفوا مع #الصين التي تعاني من الإرهاب والتطرف الإسلامي.

شفتوا الوقاحة؟

صدقوني لو وضعنا حذاء #مسعود_أوزيل في كفة ووضعنا عيال زايد كلهم في كفة لرجحت كفة الحذاء.

شخصياً بدأت أشك في ملة عيال زايد. — المغرد الشرعي (@hunaishessa) December 25, 2019

وتابع مشيدا بمسعود أوزيل وفعله ومحقرا سياسات حكام الإمارات:”صدقوني لو وضعنا حذاء #مسعود_أوزيل في كفة ووضعنا عيال زايد كلهم في كفة لرجحت كفة الحذاء شخصياً بدأت أشك في ملة عيال زايد.”

وأثار الداعية الاماراتي من أصل أردني، وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد، جدلاً واسعاً، في دفاعه عن جرائم الصين ضد مسلمي الايغور.

ونشر وسيم يوسف فيديو تابعته “وطن”، لـ”متطرفين” يثيرون ذعر سكان في الصين، متسائلا عن سبب عدم تطرق مشايخ ظهروا مرارا للتحريض على الصين لهؤلاء المتطرفين.

طار بعض المشايخ بالفيديوهات واليوتيوب لتحريض المسلمين على #الصين

بغض النظر عن رأيك

لكن السؤال : هل رأيت أحدهم أنكر على المتطرفين ما فعلوه بالشعب الصيني ؟!

لا تنظر بعين واحدة

تأمل ماذا فعل المتطرفون بالناس في #الصين .. فلماذا لم نجد إنكار أفعالهم، من الذين يحرضون على #الصين الأن pic.twitter.com/vnecYftnXj — د. وســيـم يــوســف (@waseem_yousef) December 25, 2019 "> د. وســيـم يــوســف✔@waseem_yousef طار بعض المشايخ بالفيديوهات واليوتيوب لتحريض المسلمين على #الصين

بغض النظر عن رأيك

لكن السؤال : هل رأيت أحدهم أنكر على المتطرفين ما فعلوه بالشعب الصيني ؟!

لا تنظر بعين واحدة

تأمل ماذا فعل المتطرفون بالناس في #الصين .. فلماذا لم نجد إنكار أفعالهم، من الذين يحرضون على #الصين الأن طار بعض المشايخ بالفيديوهات واليوتيوب لتحريض المسلمين على #الصين

بغض النظر عن رأيك

لكن السؤال : هل رأيت أحدهم أنكر على المتطرفين ما فعلوه بالشعب الصيني ؟!

لا تنظر بعين واحدة

تأمل ماذا فعل المتطرفون بالناس في #الصين .. فلماذا لم نجد إنكار أفعالهم، من الذين يحرضون على #الصين الأن pic.twitter.com/vnecYftnXj — د. وســيـم يــوســف (@waseem_yousef) December 25, 2019 ٨٢٩ طار بعض المشايخ بالفيديوهات واليوتيوب لتحريض المسلمين على #الصين

بغض النظر عن رأيك

لكن السؤال : هل رأيت أحدهم أنكر على المتطرفين ما فعلوه بالشعب الصيني ؟!

لا تنظر بعين واحدة

تأمل ماذا فعل المتطرفون بالناس في #الصين .. فلماذا لم نجد إنكار أفعالهم، من الذين يحرضون على #الصين الأن pic.twitter.com/vnecYftnXj — د. وســيـم يــوســف (@waseem_yousef) December 25, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر طار بعض المشايخ بالفيديوهات واليوتيوب لتحريض المسلمين على #الصين

بغض النظر عن رأيك

لكن السؤال : هل رأيت أحدهم أنكر على المتطرفين ما فعلوه بالشعب الصيني ؟!

لا تنظر بعين واحدة

تأمل ماذا فعل المتطرفون بالناس في #الصين .. فلماذا لم نجد إنكار أفعالهم، من الذين يحرضون على #الصين الأن pic.twitter.com/vnecYftnXj — د. وســيـم يــوســف (@waseem_yousef) December 25, 2019

وأضاف طبال عيال زايد قائلاً :” هل رأيت أحدهم أنكر على المتطرفين ما فعلوه بالشعب الصيني ؟!.. لا تنظر بعين واحدة, تأمل ماذا فعل المتطرفون بالناس في #الصين .. فلماذا لم نجد إنكار أفعالهم، من الذين يحرضون على #الصين الأن!.

يذكر أن قضية مسلمي الإيغوير في إقليم شينجيانغ في الصين وسوء معاملة الأخيرة لهم تصدرت عناوين الأخبار خلال الأشهر الماضية، كان آخرها ما تطرق له لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل وهو مسلم ألماني من أصول تركية، إذ وصف مسلمي الإيغور بأنهم “محاربون يقاومون الاضطهاد”، موجهًا انتقادات للحكومة الصينية بسبب ما يتعرضون له.

وأثارت تغريدة وسيم يوسف، موجة غضب واسعة وردود فعل فجرت مواقع التواصل، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات على تغريدته المثيرة.

وأثارت قضية الايغور تضامن دولي واسع مع المسلمين الايغور، الا في إمارات السعادة التي خرج طبالها وسيم يوسف ليؤيد ما تفلعه الصين بحق الاقلية المسلمة، وهو ما يشير إلى وجود تعليمات صدرت لهذا الطبال حتى يخرج بهذه التغريدة المثيرة.