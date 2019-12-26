شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أجنبية تفضح سعودية ابن سلمان بعد التحرش بها في الرياض: “الهمج آذوني بلمس مناطق حساسة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في فضيحة جديدة لرؤية محمد ابن سلمان وسياسة الترفيه المزعومة، نشرت فتاة أمريكية مقطع فيديو تتحدث فيه عن تجربتها الشخصية لما حدث معها خلال حضورها حفلات موسم الرياض وحفلات مدل بيست في الرياض، وما حدث في تلك الحفلات من فظائع.

وقالت أن الحفل جميل نعم، وأعجبت بالمؤثرات و الديكور و المساحة الواسعة، ولكن الحور وصفتهم بالهمج، وأن الوضوع سيعود كالسابق كما قالت، حفلات للشباب فقط.

جديد "الخليج 365"

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أمريكية حضرت الفعالية تقول:

-أحببت الحفل لكنني كرهت الحضور بسبب المستوى اللامعقول من التحرش

-لم أفعل شيئاً مثيراً للغرائز ومع ذلك حاول البعض الإمساك بي و تحسس جسدي

-شاهدت نساء ترتدين العبائات و محجبات و تم التحرش بهن ومحاولة لمس أجسادهن من قبل الحضور!

أنتم همج!

#تحرش_ميدل_بيست pic.twitter.com/7dgjTePAs8 — Mareeeمار ☕️ (@MareeeMOO) December 22, 2019 "> Mareeeمار @MareeeMOO أمريكية حضرت الفعالية تقول:

-أحببت الحفل لكنني كرهت الحضور بسبب المستوى اللامعقول من التحرش

-لم أفعل شيئاً مثيراً للغرائز ومع ذلك حاول البعض الإمساك بي و تحسس جسدي

-شاهدت نساء ترتدين العبائات و محجبات و تم التحرش بهن ومحاولة لمس أجسادهن من قبل الحضور!

أنتم همج!

#تحرش_ميدل_بيست أمريكية حضرت الفعالية تقول:

-أحببت الحفل لكنني كرهت الحضور بسبب المستوى اللامعقول من التحرش

-لم أفعل شيئاً مثيراً للغرائز ومع ذلك حاول البعض الإمساك بي و تحسس جسدي

-شاهدت نساء ترتدين العبائات و محجبات و تم التحرش بهن ومحاولة لمس أجسادهن من قبل الحضور!

أنتم همج!

#تحرش_ميدل_بيست pic.twitter.com/7dgjTePAs8 — Mareeeمار ☕️ (@MareeeMOO) December 22, 2019 ١٦٫٧ ألف أمريكية حضرت الفعالية تقول:

-أحببت الحفل لكنني كرهت الحضور بسبب المستوى اللامعقول من التحرش

-لم أفعل شيئاً مثيراً للغرائز ومع ذلك حاول البعض الإمساك بي و تحسس جسدي

-شاهدت نساء ترتدين العبائات و محجبات و تم التحرش بهن ومحاولة لمس أجسادهن من قبل الحضور!

أنتم همج!

#تحرش_ميدل_بيست pic.twitter.com/7dgjTePAs8 — Mareeeمار ☕️ (@MareeeMOO) December 22, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر أمريكية حضرت الفعالية تقول:

-أحببت الحفل لكنني كرهت الحضور بسبب المستوى اللامعقول من التحرش

-لم أفعل شيئاً مثيراً للغرائز ومع ذلك حاول البعض الإمساك بي و تحسس جسدي

-شاهدت نساء ترتدين العبائات و محجبات و تم التحرش بهن ومحاولة لمس أجسادهن من قبل الحضور!

أنتم همج!

#تحرش_ميدل_بيست pic.twitter.com/7dgjTePAs8 — Mareeeمار ☕️ (@MareeeMOO) December 22, 2019

ووصفت كيف تم التحرش بها ومسكها من مناطق حساسة، ولم تكن ترتدي أي ملابس مثيرة لأنها تعرف طبيعة السعوديين المتوحشة للجنس، وقالت رأيت فتاة بعباية ومحجبة تم التحرش بها ومسكها من مناطق حساسة.

فيديو الفتاة الأمركيية إنتشر بشكل واسع وتم تبادله، وحاول البعض تبرير ما حصل وقال البعض إنها تبالغ، حتى سارعت الفتاة التي نشرت الفيديو لنشر فيديو آخر لسعودي مقعد تم التحرش به و تحويله لمسخرة لأنه مقعد.





وانتشرت خلال الساعات الماضية، مقاطع فاضحة من مهرجان “ميدل بيست” للموسيقى المقام في الرياض.

وحَوَت تلك المقاطع فضائح جنسية صادمة من المهرجان، الذي تنظمه هيئة الترفيه وأنفق عليه ميزانية ضخمة لاستجلاب الراقصات والفنانين بينما يقبع علماء المملكة في السجون.

وأظهرت الفيديوهات التي أطلعت عليها “وطن” أفعالاً خارجة عن العادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمعات العربية، لفتيات وهن يرقصن بشكل “مثير للغاية” فضلا عن حالات التعري والتحرش الجنسي الفاضحة.

ويُبدي السعوديون أسفهم على تدمير هوية المملكة الإسلامية وقتل عادات المجتمع المحافظة، والتي استمرت لعقود طويلة في لحظات على يد “ابن سلمان” وذراعه تركي آل الشيخ.