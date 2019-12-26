مع ختام اليوم .. انهيار كبير للريال اليمني في عدن امام الدولار والريال السعودي ..واستقرار نسبي في صنعاء (اسعار الصرف الان)

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : أقوى سيارات M2 المعدلة من بي إم دبليو (فيديو) تعرف على المرأة اليمنية .. التي أبهرت الجميع وغيرت حياة أسرتها باتخاذها هذه الطريق (الاسم) الميسري يصدر قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على عملية صرف مرتبات منتسبي الداخلية من أكتوبر حتى ديسمبر ٢٠١٩م (صورة) هذا ما سيحدث في اليمن خلال الأيام القادمة خاصة بداية السنة الجديدة 2020..فلكي يمني شهير يفجر ‘‘تنبؤات صادمة‘‘

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