شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن هوية الفتاة التي اغضبت الشارع السعودي بعد ظهورها بعبائة مفتوحة وصدر عاري في حفلة "ميدل بيست"بالرياض ..«فيديو وصور» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ---------------- شاهد ايضا آخر الأخبار الساخنة : • وردنا الان : الكشف عن هوية الفتاة التي اغضبت الشارع السعودي بعد ظهورها بعبائة مفتوحة وصدر عاري في حفلة "ميدل بيست"بالرياض ..«فيديو وصور» • عاجـــل : النفيسي يكشف عن كارثة كبرى قادمة ستغير وجه منطقة الخليج.. والبداية من هذة الدولة ! • هل تذكرون "خديجة جنكيز" خطيبة الصحفي خاشقجي ..شاهد المفاجأة التي اعلنتها اليوم بشأن السلطان قابوس ،وصعقت الشعب العماني • عاجـــل : السعودية : إجتماع طارئ بقصر اليمامة بالرياض والملك سلمان يصدر قرارات ملكية هامه • لأول مرة في تاريخ السعودية .. أب يطلب من عريس ابنته ان يقوم بهذا العمل مع عروسته أمام الجميع ..والنهاية كانت غير متوقعه ..شاهدو ماحدث • مفاجأة لكل الرجال .. النظر كثيرا إلى هذة المنطقة الحساسة من جسد المرأة يطيل العمر !! Advertisements • هل تذكرون مذيعة MBC السعودية لجين عمران ..شاهدو المفاجأة التي فجرتها اليوم عن ليلة الدخلة وأسرار فتح "البطيخة" ! • تحذير خطير جدا : لا تتناول هذا الشيء اللذيذ لأنه يجعلك عاجز جنسيا وغير قادر على المعاشرة الزوجية حتى لو استخدمت جميع المنشطات • عاجـــل : الكشف عن مفاجأة جديدة بشأن الفتاة السعودية التي تعرت يوم امس في حفلة ميدل بيست بالرياض ..«صور وفيديو» • هل تذكرون هذة الفنانة السورية التي سحرت بجمالها ملايين العرب ..شاهدو الصور الخليعة التي نشرتها اليوم وهي مع زوجها السابق • هل تذكرون المسؤول العراقي الذي شارك بإعدام صدام حسين ..شاهدو كيف كانت نهايته اليوم في لندن (صور) • عاجـــل : ضابط روسي يكشف معلومة خطيرة جدا عن "محمود" نجل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي --------------------------------- �علنت شرطة الرياض، القبض على 24 متهماً من المتورطين بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بالرياض. ووفقا لشرطة المنطقة، فإنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية 24 متهماً من المتورطين في ذلك، وتم القبض عليهم، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررةفي نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من يثبت علاقته بجرائمهم

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