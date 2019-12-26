شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن النفيسي يكشف عن كارثة كبرى قادمة ستغير وجه منطقة الخليج.. والبداية من هذة الدولة ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال المفكر الإسلامي والسیاسي الكویتي المعروف، الدكتور عبد الله النفیسي، إن العراق یموج بالتغیرات، ما یؤشر على تغییرات كبري قادمة ؛ وكتب النفیسي في سلسلة تدوینات على حسابھ في تویتر :

"یخطئ من یظن أن إعلان أمریكا الانسحاب من سوریا ھو مقدمة للانسحاب من المنطقة.. ھناك 140

ألف جندي أمریكي في دول التعاون.. وتوسیع قاعدة ( العدید) في قطر مؤشر آخر على نیة البقاء،

بالإضافة إلى تحدیث قواعدھا في العراق،وتطھیر الأنبار من المیلیشیات الشیعیة مؤشر آخر.



وأضاف أن العراق یموج ھذه الأیام بتحركات أمریكیة غیر مسبوقة، منھا مداھمات القوات الخاصة

الأمریكیة لمقرات میلیشیات محسوبة على إیران "العصائب" و"حزب الله" كمثال ، بعد أن استعملتھم

أمریكا في مطاردة " تنظیم الدولة"، وترید الآن تجریدھم من السلاح .

----------------

شاهد ايضا آخر الأخبار الساخنة :

• وردنا الان : الكشف عن هوية الفتاة التي اغضبت الشارع السعودي بعد ظهورها بعبائة مفتوحة وصدر عاري في حفلة "ميدل بيست"بالرياض ..«فيديو وصور»

• عاجـــل : النفيسي يكشف عن كارثة كبرى قادمة ستغير وجه منطقة الخليج.. والبداية من هذة الدولة !

• هل تذكرون "خديجة جنكيز" خطيبة الصحفي خاشقجي ..شاهد المفاجأة التي اعلنتها اليوم بشأن السلطان قابوس ،وصعقت الشعب العماني

• عاجـــل : السعودية : إجتماع طارئ بقصر اليمامة بالرياض والملك سلمان يصدر قرارات ملكية هامه

• لأول مرة في تاريخ السعودية .. أب يطلب من عريس ابنته ان يقوم بهذا العمل مع عروسته أمام الجميع ..والنهاية كانت غير متوقعه ..شاهدو ماحدث

• مفاجأة لكل الرجال .. النظر كثيرا إلى هذة المنطقة الحساسة من جسد المرأة يطيل العمر !!

• هل تذكرون مذيعة MBC السعودية لجين عمران ..شاهدو المفاجأة التي فجرتها اليوم عن ليلة الدخلة وأسرار فتح "البطيخة" !

Advertisements

• تحذير خطير جدا : لا تتناول هذا الشيء اللذيذ لأنه يجعلك عاجز جنسيا وغير قادر على المعاشرة الزوجية حتى لو استخدمت جميع المنشطات

• عاجـــل : الكشف عن مفاجأة جديدة بشأن الفتاة السعودية التي تعرت يوم امس في حفلة ميدل بيست بالرياض ..«صور وفيديو»

• هل تذكرون هذة الفنانة السورية التي سحرت بجمالها ملايين العرب ..شاهدو الصور الخليعة التي نشرتها اليوم وهي مع زوجها السابق

• هل تذكرون المسؤول العراقي الذي شارك بإعدام صدام حسين ..شاهدو كيف كانت نهايته اليوم في لندن (صور)

• عاجـــل : ضابط روسي يكشف معلومة خطيرة جدا عن "محمود" نجل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

---------------------------------

وأوضح النفیسي أنھ یبدو أن الأمریكان یخططون لتغییرات ( كبرى) في العراق.. ویبدو كذلك أن

العراق سیكون الساحة المشتعلة القادمة، بحسب قولھ.

وتابع قائلا :" وھذه المؤتمرات السیاسیة العراقیة في میتشیغان وبرلین تتم برعایة أمریكیة، وتذكرنا

بالمؤتمرات التي شجعتھا أمریكا قبل الإطاحة بصدام 2003

وأشار أیضا إلي أن بقاء وزیر خارجیة إیران في النجف خمسة أیام خبر ملفت للنظر.. الأرض في

العراق بدأت تموج وتھز النفوذ الإیراني ھناك.

وأكد النفیسي أن جواد ظریف یجتمع بعشائر الشیعة ویتودد لھم، وأن الجنود الأمریكان یتشون في

شوارع بغداد بدون أسلحتھم دلیل على قبول الشارع البغدادي لھم.، وأن ذلك یعتبر حرب نفسیة.

وكان النفیسي قد أشار في تدوینات سابقة إلي أن التغییر السیاسي الدراماتیكي في العراق - في الأعم-

تح ّركھ مفاعیل خارجیة.

وأضاف : في 1917 احت ّل الإنجلیز بغداد وأسقطوا السلطة العثمانیة وجاءوا بفیصل الأول من الحجاز.

وفي عام 1958 وبفعل التقاطب الأنجلو- أمریكي في المنطقة كان انقلاب "قاسم" و"عارف" و"مجزرة

قصر الرحاب".

كما أنھ بفعل الانسداد السیاسي بین صدام والأمریكان 2003 جاء الغزو الأمریكي للعراق وتم تسلیم

العراق لإیران على طبق من ف ّضة.

واختتم حدیثھ قائلا : الیوم2019 وبعد أن تمادت إیران في العراق یح ّرك الأمریكان عملیة سیاسیة

خارجیة لتغییر سیاسي في العراق ربما ھذا العام.

من ناحیة أخري حذّر النفیسي أن ھناك جھات معادیة مستمرة في نشر مقالات ممھورة باسمي آخرھا

مقال" ماذا تعرف عن عمان"، ٓو ٓرد فیھ عبارات عن عمان لا یمكن أن تصدر مني سواء عن عمان أوغیرھا