شكرا لمتابعة خبر عن ليس الميسري ولا الجبواني..شاهد بالصور كيف اذل هذا البطل الجنوبي القوات الاماراتية واهان كرامتهم ولم يجروء عيدروس الزبيدي ولا قواته فعل اي شيء ( 2 صور ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس الميسري ولا الجبواني..شاهد بالصور كيف اذل هذا البطل الجنوبي القوات الاماراتية واهان كرامتهم ولم يجروء عيدروس الزبيدي ولا قواته فعل اي شيء ( 2 صور )

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