- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسلحون قبليون يقطعون طريق ( إب - الحديدة ) لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
قطع مسلحون قبليون بمديرية العدين الطريق الرابطة بين محافظتي إب والحديدة ،اليوم الخميس، للمطالبة بالقصاص من قيادي أمني للمليشيات الحوثية أقدم على قتل أحد أبنائهم.
وقال مصدر قبلي إن آل الشهاري من منطقة حدبة بالعدين ومجاميع قبلية أخرى مساندة لهم قطعوا الطريق الرابطة بين العدين ومدينة إب (وهي أيضا تربط بين محافظتي إب والحديدة)، عقب يوم على مقتل المواطن جميل عبد القادر الشهاري غدراً على يد القيادي الحوثي المدعو أبو بشار الشبيبي المعين من قبل المليشيا مديرا لأمن المديرية.
ويطالب آ الشهاري بالقبض على قاتل جميل الشهاري وإنزال أقسى العقوبات بحقه محملة القيادات الحوثية في إب مسؤولية مقتله وما سيترتب حيال الجريمة من خطوات تصعيدية قادمة.
وأوضح المصدر أن حادثة القتل الغادرة، وقعت أمام المئات من الأهالي، وأثناء توجه المجني عليه لتسلم حوالة مالية من أحد محلات الصرافة في الشارع العام بالمدينة.
وأضاف أن القيادي الحوثي الشبيبي كان قد فر من المديرية عقب ملاحقة المجني عليه برصاصات من الخلف أردته قتيلا والتجأ إلى قيادات الحوثي في مركز المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون قبليون يقطعون طريق ( إب - الحديدة ) لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.