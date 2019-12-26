بالصور.. مسؤول بتعز يعقد اجتماعا لمناقشة تقييم حملة إزالة العشوائيات 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

تعز - الخليج 365

عقد وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل صباح اليوم مع مسؤولي حملة إزالة العشوائيات في المدينة لمناقشة تقييم الحملة منذ بداية تنفيذيها منتصف ديسمبر الجاري وذلك بحضور اللواء الركن عبدالكريم الصبري وكيل محافظة تعز لشؤون الدفاع والأمن ومدراء عموم مديريات المظفر وصالة والقاهرة في المدينة والعقيد الركن عبدالله راجح مدير شرطة السير في المحافظة.

وفي الاجتماع اكد الشيخ جامل على ضرورة تقييم حملة إزالة العشوائيات ومستوى انجاز الحملة والوقوف امام عدد من العوائق والصعوبات التي واجهتها لوضع الحلول والمعالجات اللازمة لضمان استمرارها مع مراعاة اصحاب البسطات من ذوي الاحتياجات الخاصة تقديرا لظروفهم حتى يتسنى نقلهم الى اماكن مناسبة في وقت لاحق.

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وشدد جامل على ان تستمر الحملة في إزالة كافة العشوائيات في المدينة بشكل كامل دون تمييز، موجها باعتماد الامكانات اللازمة للحملة للقيام بمهامها حتى استكمال ازالة كافة لعشوائيات في المدينة محملا مسؤولي الحملة والجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة في تنفيذ توجيهات وقرارات السلطة المحلية ومحاسبة المقصرين.

من جانبه اكد نائب مدير عام الاشغال لشؤون الاسواق صادق الطويل على انه تم إيجاد اسواق بديلة للباعة المتجولين واصحاب الخضار في المدينة وسيتم نقلهم اليها وترتيبهم بشكل منظم وضبط المخالفين.

كما تم استعراض تقارير مفصلة من مدراء فروع مكاتب الاشغال في مديريات المظفر والقاهرة وصالة عن نسبة انجاز ازالة العشوائيات في كل مديرية على حده، وعدد العشوائيات المتبقية التي سيتم ازالتها والاشكالات والعوائق التي تواجه سير اعمالهم والمقترحات اللازمة لمعالجتها من قبل قيادة السلطة المحلية.

كما اكد المقدم عبدالله النقيب ضابط الامن والنظام قائد الحملة الامنية المشتركة الالتزام بتوجيهات وقرارات السلطة المحلية في ازالة العشوائيات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دون اي تجاوز والالتزام بتنفيذ اي مهام توكل اليهم والتعامل معها بحسب القانون .

وناقش الاجتماع مشكلة الازدحام المروري وعرقلة حركة السير وترتيب فرزات خاصة بالباصات والزامهم بخطوط السير المحددة لهم ورفع هياكل السيارات التالفة والمتبقية في عدد من الشوارع بالاضافة الى سرعة نقل الباعة المتجولين الى اسواق خاصة وضبط المخالفين والعمل على كل مامن شانه التخفيف من معاناة المواطنين والحفاظ على المخطط العام والمظهر الجمالي للمدينة.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والمقترحات الرامية لضمان نجاح الحملة واستمرارها في ازالة كافة العشوائيات في المدينة والرفع بتقرير يومي للسلطة المحلية بمستوى الانجاز والصعوبات والاشكالات التي ترافق الحملة لاتخاذ اللازم.