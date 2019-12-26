- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تقصف مواقع المشتركة في الجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
قصفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، واستخدمت فيه القذائف المدفعية وعدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والقناصة.
مصادر عسكرية ميدانية أفادت أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في أطراف منطقة الجاح بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 والقذائف المدفعية عيار 120 بشكل عنيف ومتواصل منذ ساعات الظهيرة وحتى المساء من يومنا هذا.
وذكرت المصادر، أن عناصر المليشيات قامت بإستهداف مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة ومنها الأسلحة عيار 12,7 والأسلحة عيار 14,5، وبالأسلحة الرشاشة الخفيفة والأسلحة القناصة.
الجدير بالذكر أن المليشيا الحوثية تستغل الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة والتي دخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018، وتقوم بتكثيف القصف والإستهداف على مواقع القوات المشتركة والتصعيد في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تقصف مواقع المشتركة في الجاح جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.