الحوثية تقصف مواقع المشتركة في الجاح جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قصفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، واستخدمت فيه القذائف المدفعية وعدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والقناصة.

Advertisements

مصادر عسكرية ميدانية أفادت أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في أطراف منطقة الجاح بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 والقذائف المدفعية عيار 120 بشكل عنيف ومتواصل منذ ساعات الظهيرة وحتى المساء من يومنا هذا.

وذكرت المصادر، أن عناصر المليشيات قامت بإستهداف مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة ومنها الأسلحة عيار 12,7 والأسلحة عيار 14,5، وبالأسلحة الرشاشة الخفيفة والأسلحة القناصة.

الجدير بالذكر أن المليشيا الحوثية تستغل الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة والتي دخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018، وتقوم بتكثيف القصف والإستهداف على مواقع القوات المشتركة والتصعيد في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة.