لشرجبي يبحث مع اليونيسيف دعم قطاع المياه في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

الخليج 365 - عدن

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بحث القائم باعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم ، مع فريق عمل اليونيسيف برئاسة نائب الممثلة المقيمة لليونيسيف لدى اليمن برئاسة برئاسة باستيان،التعاون المشترك ودعم قطاع المياه في بلادنا.

وتطرق الشرجبي في اللقاء الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن وضم رئيس قسم المياه والإصحاح البيئي في المكتب الميداني بمحور عدن نزار سيدا، والقائم بأعمال مدير مكتب المحور روبرت كوزيتو، ومختص المياه والإصحاح البيئي بالمكتب المهندسة فريدة المشجري، أنشطة المنظمة في العام 2019م وخططها في العام 2020م.

كما تم استعراض نشاط الوحدات التي أنشأتها الوزارة مؤخرا وهي (وحدة المدن الحضرية ووحدة الطوارئ) وضرورة تفعيلها ودعمها لتتمكن من أداء مهامها وانشطتها المزمع إقامتها، وكذا وجهة نظر الوزارة في التغييرات التي تعتزم انتهاجها اليونيسيف في العمل مع الشركاء.

وتم الاتفاق على مواصلة الجهود واللقاءات لما من شأنه تحسين الأداء والالتزام بتوجهات الحكومة بهذا الصدد وخطط الاستجابة الإنسانية لما من شأنه تقديم الخدمة بشكل أفضل للمواطن اليمني.