فتح يوجه محافظي المحافظات بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365

وجه وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، محافظي محافظات ( عدن، أبين، الضالع، لحج، تعز، حضرموت، شبوه، سقطرى، المهرة، مأرب، الجوف، ، البيضاء) بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي وشركاءه في عملية المسح الميداني الذي سينفذه البرنامج لتسجيل المستفيدين للمساعدات الاغاثية للعام 2020م خلال الفترة من ديسمبر 2019م الى مارس 2020م، وتسهيل مهامها في عملية المسح الميداني للمستفيدين.

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وشدد فتح على المحافظين والسلطات المحلية بتوجيه مدراء المديريات وكافة الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع البرنامج وشركاءه في تسجيل كافة الحالات الإنسانية وفي كافة المناطق بما يضمن ادراج كافة الاسر المستحقة للمساعدات في كشوفات المستحقين للمساعدات للفترة القادمة، والرفع بتقارير دورية عن مراحل الإنجاز، وبما يكفل ضمان الوصول الإنساني للمستفيدين في كافة المحافظات.

وأكد وزير الإدارة المحلية أن توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تقتضي بتقديم الدعم والمساندة للمانحين وكافة المنظمات الدولية الاغاثية والإنسانية، لتنفيذ اعمالها الاغاثية والإنسانية في بلادنا ومساندة جهود الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين، وضمان إيصال المساعدات الى كافة المستحقين في كافة محافظات الجمهورية.. مشيداً بكافة الجهود والمهام التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي، في كافة المحافظات.

وأوضح وزير الإدارة المحلية ،بان الحكومة ترحب بكافة جهود المانحين والمنظمات الإنسانية العاملة في بلادنا.. مطالباً بتكثيف الجهود الدولية لدعم العملية الاغاثية والتعافي والتنمية.