شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غلاب: الحوثية بكافة مدخلاتها ومخرجاتها استعمار داخلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفاد وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم الخميس، بأن الحوثية بكافة مدخلاتها ومخرجاتها استعمار داخلي. Advertisements وأضاف غلاب في منشورات له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - رصدها "الخليج 365" - لا عمل ولا وظيفة له الا مراكمة الثروة كجشع لا يشبع وفتح المقابر واستنزاف اليمنيين وانهاكهم ". ومضى " ويريدها حرب ولا حرب لتستمر العصابة في النهب والسطو". ‏ وقال "تُمارس الحوثية تدمير ممنهج في مناطق سيطرتها لهوية اليمنيين وتمرير ذلك يتم عبر انهاكهم واستنزافهم واضعاف كل ممكنات المقاومة والدفاع وعبر صدمات متلاحقة لاخضاعهم واذلالهم". ‏واختتم "تمارس جرائم متلاحقة ويستلذ كهانها كساديين وهم يعذبون الناس بايديهم وايدي عكفتهم وبالاخير يصبح العكفي الضحيةِ

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