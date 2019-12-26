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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد محور تعز يشيد بجهود اعضاء اللجنة الطبية المكلفه من وزير الدفاع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
التقى قائد محور تعز قائد اللواء ١٤٥ مشاه اللواء الركن خالد فاضل، الخميس، اللجنة الطبية الجديدة المكلفه من وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي بالاشراف على علاج جرحى محور تعز .
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس شعبة الاستخبارات بمحور تعز العميد عبده البحيري، اشاد قائد المحور بجهود أعضاء اللجنة الطبية.. معرباً عن امله بان اللجنة الطبية الجديدة ستعمل على علاج الجرحى وحل مشاكلهم.. متمنيا لهم التوفيق في خدمة جرحى المحافظة .
وكلف قائد محور تعز الدكتور طارق نعمان مستشاراً طبياً للجنة الطبية الجديدة.
من جهته أشار رئيس اللجنة الدكتور محمد فؤاد، عن خطة اللجنة للعمل في المرحلة القادمة.. منوها الى ان لدى اللجنة خطط و آليات لتجاوز الصعوبات وتحديث آلية السفر لعلاج الجرحى في الخارج.
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