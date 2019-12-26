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الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة 

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة 

الخليج 365 ـ متابعات

قصفت مليشيات الحوثي، اليوم، مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية الصحراوية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن. 

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 وبين مصدر عسكري ميداني في الجبلية، أن المليشيات الحوثية شنت قصفاً مدفعياً طال مواقع القوات المشتركة شمال المنطقة، مستخدمة قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وقذائف الهاون عيار 82. 

المصدر ذاته أضاف، أن المليشيات استهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة بقذائف RBG ، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 وعيار 12.7 وسلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة صوب المواقع. 

 وأشار المصدر، إلى أن عمليات القصف والإستهداف التي تشنها مليشيات الحوثي لا تزال مستمرة حتى اللحظة بشكل مكثف وعنيف. 

وتأتي خروقات المليشيات الحوثية في منطقة الجبلية بالتزامن مع خروقات مماثلة لها في مدينة الحديدة،حيث قامت المليشيات بقصف مطاحن البحر الأحمر بقذيفة هاون ظهر اليوم الخميس، في تصعيد وانتهاك سافر من قبل مليشيات الحوثي للهدنة الأممية في الحديدة، والتي تنص على وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية.   

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