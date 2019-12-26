ممثل الإنتقالي يسلم رسالتين من اللواء الزبيدي إلى القيادة الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

التقى الدكتور علي الزامكي رئيس مكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي في روسيا والدول المستقلة، اليوم الخميس، نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف .

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وفي اللقاء سلّم الدكتور الزامكي للسيد بوغدانوف، رسالتين خطيتين من الواء عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إلى القيادة الروسية، تتعلقان بمستجدات الأحداث على الساحتين الجنوبية واليمنية، سيما مايتعلق بمضمون اتفاق الرياض الذي وقعه المجلس الانتقالي الجنوبي مع الحكومة اليمنية مطلع نوفمبر الماضي برعاية المملكة العربية السعودية .

وعبّر الدكتور الزامكي عن سعادته بهذا اللقاء، ناقلاً للمسؤول الروسي تحيّات القائد عيدروس الزُبيدي، وتقديره للاهتمام الذي تُوليه الخارجية الروسية للأوضاع في الجنوب.

وأطلع الزامكي ممثل الرئيس الروسي على مستجدات الأحداث في الجنوب والعراقيل التي تواجه تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكدا حرص المجلس على تنفيذ كامل بنود اتفاق الرياض بحسب آليته المزمنة من دون قفزٍ أو انتقائية.

حضر اللقاء من الجانب الروسي مدير دائرة الخليج العربي بالشرق الأوسط، والدكتور محمد باضريس المدير التنفيذي لمكتب المجلس الانتقالي في روسيا والدول المستقلة.