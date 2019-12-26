شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. تعرف على مخرجات أول إجتماع للجنة الطبية الجديدة مع قائد محور تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 تعز - الخليج 365 كشفت مصادر في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، عن مخرجات أول إجتماع للجنة الطبية الجديدة مع قائد محور تعز. حيث ترأس اللواء الركن خالد قاسم فاضل قائد محور تعز قائد اللواء ١٤٥ مشاه اجتماعا خاصاً اليوم الخميس باللجنة الطبية الجديدة المكلفة من وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي بالاشراف على علاج جرحى محور تعز.

وفي الاجتماع رحب قائد المحور بأعضاء اللجنه الطبية السلف واللجنة الطبيه الخلف متمنيا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة ،مثمنا جهود اللجنه الطبية السابقة ودورها الكبير في رعاية الجرحى في اصعب المراحل. Advertisements وكلف قائد محور تعز الدكتور طارق نعمان مستشاراً طبياً للجنه الطبيه الجديدة. من جهته شكر الدكتور طارق نعمان قيادة محور تعز على منحه الثقة مستعرضا رؤيته الجدية بالاستشاره الطبيه للجنة وضرورة ايجاد مركز لتأهيل الجرحى. كما أشار الدكتور محمد فؤاد رئيس اللجنة الخلف عن خطة اللجنه للعمل في المرحلة المقبلة ، مركزا على آليه تجاوز الصعوبات التي تواجه اللجنه وتحديث آلية السفر إلى الخارج. هذ وتم عقب الاجتماع تنفيذ دور التسليم والإستلام بين اللجنه السابقة والجديدة. حضر الاجتماع رئس اللجنة الطبية واعضاؤها السلف العقيد دكتور محمد نعمان الثوابي، ورئيس شعبة الاستخبارات بمحور تعز.

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