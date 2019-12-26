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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. وقفة احتجاجية أمام محكمة غرب إب للمطالبة بمحاسبة قتلة المهندس التويتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
إب - الخليج 365
نظم العشرات من المواطنين والطلاب وعدد من الأكاديميين وقفة احتجاجية أمام محكمة غرب إب الابتدائية للمطالبة بمحاسبة قتلة المهندس طه التويتي.
وردد المحتجون عبارات وهتافات عدة تعبر عن مطالبهم بمحاكمة مستعجلة لقتلة الشاب التويتي ووضع حد للفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة.
وقال "د. موفق العسلي" ـ أكاديمي في جامعة إب ـ أحد المشاركين بالوقفة أمام المحكمة إن على جامعة إب وقيادتها وطلابها وجميع منتسبيها المطالبة الفورية بالمحاكمة العاجلة وإنزال اقصى العقوبة في حق الجناة.
واختتم " د. موفق " حديثه بأن جريمة اغتيال الطالب في السنة الرابعة بكلية الهندسة طه التويتي افزعت المواطنين وزعزعة الأمن وقوضت الاستقرار بكل ما تحمله من بشاعة واجرام وبلا سبب أو جريرة سوى الارتزاق بالحرابة وقوة السلاح.
يذكر أن المهندس طه التويتي اغتيل امام منزله نهاية سبتمبر الماضي في حي شارع بغداد وسط مدينة إب، برصاص عصابة سطو مسلحة مرتبطة بمليشيا الحوثي الإنقلابية، قامت بنهب هاتفه المحمول تحت التهديد السلاح وقتله وإصابة أحد أقاربه.
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